Her maçının ayrı bir zevk ve heyecana sahne olduğu İngiltere Premier Lig'de 10. hafta ile futbol şöleni sürecek. Bu kapsamda Tottenham Hotspur evinde Manchester United'i konuk edecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Tottenham Hotspur - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

TOTTENHAM HOTSPUR - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur - Manchester United maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Londra'da, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.

TOTTENHAM HOTSPUR - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Tottenham Hotspur - Manchester United maçı S Sport, S Sport Plus ve İçtimai TV'den platformlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İçtimai TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.