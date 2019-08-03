Tottenham Inter maçı hangi kanalda | Tottenham Inter maçı canlı izleme linki

İki dünya devi Tottenham Inter karşı karşıya geliyor. Yapılan Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Tottenham Inter maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Tottenham Inter canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Tottenham Inter maçı hangi kanalda

Tottenham-Inter Maçı 04 Ağustos Pazar günü oynanacak. Tottenham ile Inter arasındaki International Champions Cup Maçı Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra'da oynanacak.

Tottenham - Inter, International Champions Cup maçı 04 08 2019 günü TRT Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Tottenham Inter maçı canlı izleme linki

Tottenham-Inter Maçı 17:00'de başlayacak.

İki dünya devi Tottenham Inter karşı karşıya geliyor. Yapılan Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Tottenham Inter maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Tottenham Inter canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Trt Spor canlı izle | Trt Spor canlı yayın | Trt Spor yayın akışı

TRT Spor HD Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.