Tottenham Inter özet izle | Tottenham Inter maç özeti

İki büyük futbol takımı Tottenham Inter karşı karşıya geldi. Yapılan Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı ise ekranlarda oldu. Kullanıcılar Tottenham Inter özet izle merak ediyor. İşte Tottenham Inter maç özeti...

Tottenham Inter maç özeti

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere takımı Tottenham, İtalya ekibi Inter'i ağırladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan yayınlanan karşılaşmada ev sahibi takım, 3. dakikada Lucas Moura'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Rakibine 36. dakikada Stefano Sensi'nin attığı golle cevap veren Inter, 1-1'lik eşitliği yakaladı. Mücadelenin normal süresi bu skorla sona erdi ve maçın galibi penaltı atışlarıyla belirlendi.

Penaltılarda Tottenham'a 4-3 üstünlük sağlayan Inter, karşılaşmadan galip ayrıldı.

Tottenham Inter özet izle

İki büyük futbol takımı Tottenham Inter karşı karşıya geldi. Yapılan Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı ise ekranlarda oldu. Kullanıcılar Tottenham Inter özet izle merak ediyor. İşte Tottenham Inter maç özeti...

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere takımı Tottenham, İtalya ekibi Inter'i ağırladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan yayınlanan karşılaşmada ev sahibi takım, 3. dakikada Lucas Moura'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Rakibine 36. dakikada Stefano Sensi'nin attığı golle cevap veren Inter, 1-1'lik eşitliği yakaladı. Mücadelenin normal süresi bu skorla sona erdi ve maçın galibi penaltı atışlarıyla belirlendi.

Penaltılarda Tottenham'a 4-3 üstünlük sağlayan Inter, karşılaşmadan galip ayrıldı.