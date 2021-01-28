Tottenham Liverpool maç özeti izle 1-3!
İngiltere Premier Lig'de 20. hafta maçları oynandı. Son şampiyon Liverpool, Tottenham'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.
İngiltere Premier Lig'de 20. haftanın en önemli maçı Tottenham ve Liverpool arasında oynandı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Liverpool, 37 puanla ligde 4. sıraya yükselirken, Tottenham 33 puanla 6. sırada yer aldı.
Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmanın ilk yarısında üstün bir görüntü çizen son şampiyon, golü 45+4'de Firmino'nun ayağından buldu ve devreyi 1-0 önde kapattı.
İkinci yarının hemen başında 47. dakikada Trent Alexander-Arnold'un attığı golle farkı 2'ye çıkartan kırmızılar, Londra temsilcisi Tottenham'ın Pierre Hojbjerg'in golüyle skoru 2-1 yapmasına engel olamadı.
Liverpool, 65. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.