İngiltere Premier Lig'de geçen sezonun şampiyonu Liverpool, Tottenham deplasmanına çıkıyor. Ligin 20. haftasında oynanacak olan haftanın en çok beklenen mücadelesi Tottenham-Liverpool, futbolseverler tarafından da merakla bekleniyor. Bu sezon, 19 maçta 34 puana ulaşan Liverpool, ligde 5. sırada yer alıyor. Tottenham ise 18 maçta 33 puan toplayarak 6. sırada bulunuyor. Peki, Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TOTTENHAM - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham ve Liverpool karşı karşıya geliyor. Bu akşam oynanacak karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak. White Hart Lane'de karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesini Martin Atkinson yönetecek.

HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in Türkiye yayıncısı S Sport, Tottenham - Liverpool maçını da naklen izleyicilerle buluşturacak. Karşılaşma, saat 23.00'te S Sport'tan izlenecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ