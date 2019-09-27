Tottenham Southampton maçı hangi kanalda | Tottenham Southampton maçı canlı izleme linki

İki takım Tottenham Southampton maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 7. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Tottenham Southampton maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Tottenham Southampton var mı? İşte cevabı...

Tottenham Southampton maçı hangi kanalda

Premier Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligde 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Tottenham - Southampton maçı TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Premier Lig'in 7. haftasında geçen hafta Leicester City'e 2-1 mağlup olan Tottenham sahasında Southampton'ı konuk edecek. Karşılaşma 28 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Tottenham Southampton maçı canlı izleme linki

Ligde geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Tottenham 8 puan topladı. Ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans gösteren Southampton 10 puanı hanesine yazdırdı.

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İki takım arasında oynanan son 5 maçta Tottenham 3 kez galip ayrılırken, Southampton ise 1 maç kazanabildi. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.