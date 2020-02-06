Tottenham – Southampton özet izle | Tottenham – Southampton maç özeti
İNGİLTERE: FA Kupası - 1/16 Finaller kapsamında Tottenham – Southampton maçı oynandı. Karşılaşma sonrası maç sonucu 3-2 bitti. İşte Tottenham – Southampton maç özeti...
İki büyük raket Tottenham – Southampton karşı karşıya geldi. İNGİLTERE: FA Kupası - 1/16 Finaller tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.
İşte Tottenham – Southampton maç özeti detayları...
İngiltere Federasyon Kupası 4. tur eşleşmesinde Tottenham, sahasında ağırladığı Southampton’ı 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Tottenham – Southampton özet izle
İngiltere Federasyon (FA) Kupası 4. tur eşleşmesinde Southampton ile karşılaşan Tottenham, rakibini 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.
Tottenham, kupanın 4. tur ikinci maçında Southampton’ı ağırladı.
Ev sahibi ekibinin gollerini, 12. dakikada Tanguy Ndombele, 78. dakikada Lucas Moura ve 87. dakikada Heung-Min Son atarken, Southampton’da 34. dakikada Shane Long ve 72. dakikada Danny Ings ağları sarsan futbolcular oldu.
Tottenham, 5. tur mücadelesinde Norwich City ile karşılaşacak.
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