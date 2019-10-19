Tottenham Watford maçı hangi kanalda | Tottenham Watford maçı canlı izleme linki
İNGİLTERE: Premier League - 9. Maç Günü kapsamında Tottenham Watford maçı oynanacak. Spor severler ise Tottenham Watford maçı hangi kanalda merak etmekte. Peki Tottenham Watford maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...
İki takım Tottenham Watford karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 9. Maç Günü kapsamında ekranlarda olacak.
Kullanıcılar Tottenham Watford maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Tottenham Watford maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...
Tottenham Watford maçı hangi kanalda
Sezona istedikleri gibi başlayamayan iki takım, Premier Lig'in dokuzuncu haftasında kozlarını paylaşacak.
19 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak olan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Tottenham Watford maçı canlı izleme linki
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Premier Lig'in 9. haftasında ilk sekiz haftada sadece 11 puan toplayabilen Tottenham, son sırada yer alan Watford'u konuk edecek.
Trt Spor canlı izle | Trt Spor canlı yayın | Trt Spor yayın akışı
Muhtemel 11'ler
Tottenham: Gazzaniga; Foyth, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Ndombele, Winks; Lamela, Lucas Moura, Son; Kane
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