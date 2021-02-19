Tottenham yıldız futbolcu Harry Kane'nin astronomik bedelini açıkladı!

İngiltere Premier Lig'te Jose Mourinho'nun yönettiği Tottenham Hotspur, yıldız oyuncusu Harry Kane'nin fiyatını belirledi. İngiliz forveti almak isteyen kulüpler, kesenin ağzını açmak zorunda. Gareth Bale'ı 100 milyon euro'ya Real Madrid'e sattıktan sonra yapılanma yapan ve baştan aşağı kadro yenileyen Tottenham tekrardan böyle bir yenilenmeye gitmek istiyor.

21 MAÇ 13 GOL 11 ASİST

Harry Kane'den iyi bir transfer bedeli bekleyen Tottenham, bu transferden 173 milyon euro elde etmeyi planlıyor. Harry Kane şu ana kadar toplamda 21 maça çıkarak 13 gol 11 asiste imza attı.