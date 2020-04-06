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  3. Tottenhamlı futbolcu Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak

Tottenhamlı futbolcu Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada askerlik görevini yerine getirecek.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Son, geçen hafta ülkesi Güney Kore'ye giderek karantinaya girdi.Son'un karantina süresi...

Tottenhamlı futbolcu Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada askerlik görevini yerine getirecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Son, geçen hafta ülkesi Güney Kore'ye giderek karantinaya girdi.

Son'un karantina süresi bitince, 4 haftalık zorunlu askerlik görevini yapacağı ve mayıs ayında İngiltere'ye döneceği belirtildi.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA




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