Toufik Addadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toufik Addadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toufik Addadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toufik Addadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toufik Addadi 7 Ekim 1990 tarihinde Saida şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toufik Addadi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Toufik Addadi'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Toufik Addadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toufik Addadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toufik Addadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toufik Addadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında MC Saida

1 Temmuz 2012 yılında JS Saoura

1 Ocak 2013 yılında MC Saida

1 Temmuz 2015 yılında O Médéa

1 Temmuz 2017 yılında NA Hussein Dey

1 Temmuz 2018 yılında O Médéa

1 Temmuz 2019 yılında JS Kabylie

28 Eylül 2020 yılında MC Alger

11 Eylül 2021 yılında US Monastir

30 Temmuz 2022 yılında ASO Chlef

Toufik Addadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toufik Addadi şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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