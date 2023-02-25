Toufik Moussaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toufik Moussaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Toufik Moussaoui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Toufik Moussaoui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Toufik Moussaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toufik Moussaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Toufik Moussaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toufik Moussaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toufik Moussaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toufik Moussaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toufik Moussaoui 20 Nisan 1991 tarihinde Hussein Dey şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toufik Moussaoui Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Toufik Moussaoui'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Toufik Moussaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toufik Moussaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Toufik Moussaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toufik Moussaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında NA Hussein Dey

1 Temmuz 2012 yılında USM Chéraga

1 Ocak 2015 yılında JS Hai Djabel

1 Temmuz 2015 yılında Paradou AC

7 Eylül 2020 yılında CR Belouizdad

27 Ağustos 2022 yılında O. Khouribga

31 Ocak 2023 yılında Paradou AC

Toufik Moussaoui kimdir

Toufik Moussaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toufik Moussaoui şuan Paradou AC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Toufik Moussaoui nereli

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