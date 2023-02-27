Toufik Zeghdane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toufik Zeghdane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toufik Zeghdane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toufik Zeghdane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toufik Zeghdane 17 Eylül 1992 tarihinde Revin şehrinde doğmuştur. Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toufik Zeghdane Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Toufik Zeghdane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Toufik Zeghdane'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Toufik Zeghdane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toufik Zeghdane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toufik Zeghdane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toufik Zeghdane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2013 yılında MC Alger

4 Temmuz 2016 yılında USM Alger

31 Temmuz 2017 yılında CS Sedan

3 Temmuz 2019 yılında JS Kabylie

18 Ekim 2020 yılında CABB Arreridj

31 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Hesperange II

1 Temmuz 2022 yılında Hesperange

Toufik Zeghdane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toufik Zeghdane şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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