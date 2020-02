Tour of Antalya'nın Aspendos-Termessos etabını Riccardo Zoidl kazandı

Tour of Antalya'nın 101.6 Km'lik Aspendos - Termessos etabını Team Felbelmayr Takımı'ndan Riccardo Zoidl, 2 saat 24 dakika 37 saniye ile kazandı.

Tour of Antalya'nın üçüncü günü saat 10.30'da Aspendos Antik Kenti'nde Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın bayrağı sallamasıyla start aldı. 143 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda Serik Kavşağı geçilirken ilk kaçış grubu oluştu. Dört sporcu, ön grubu oluşturup arayı 1 dakika 45 saniye açtı. Minsk Cycling Takımı'ndan Yauhen Sobal, Tartoletto Isorex Takımı'ndan Maxime de Poorter, Ac Bloc Ct Takımı'ndan Martin Pluto ve Giotti Victoria Takımı'ndan Emil Dima, arayı açıp gittikçe artan bir tempo ile 2 dakika 35 saniyeye taşıdı. Kurşunlu Kavşağı'na yaklaşılırken fark daha da açılırken yeni zaman farkı 3 dakika 5 saniye olarak anons edildi.

42'inci kilometrede fark 3 dakika 40 saniyeye kadar çıktı. Genel Ferdi Klasman'da birinci durumda bulunan Giovanni Lonardi'nin Peloton'un ön grubunda pedal bastığı bilgisi verildi. Etabın 52'inci kilometresinde gerçekleşen sprint primi şu sporcular arasında dağıldı; 1-Ac Bloc Ct Takımı'ndan Martin Pluto, 2- Tartoletto Isorex Takımı'ndan Maxime de Poorter, 3-Minsk Cycling Takımı'ndan Yauhen Sobal. Yarışta prim kapısı geçildikten sonra zaman farkında düşüş başlarken yeni zaman farkı 3 dakika oldu.

81'inci kilometrede Doğal Güzellikler Prim Kapısı'nın sonuçları ise şu şekilde oldu; 1- Tartoletto Isorex Takımı'ndan Maxime de Poorter, 2- Ac Bloc Ct Takımı'ndan Martin Pluto, 3- Giotto Victoria Takımı'ndan Filutas.

Kapı geçildikten sonra yeni zaman farkı 2 dakika 40 saniye olarak verilirken. Kepez Kavşağı'ndan sonra 1050 metreye tırmanmaya başlayan sporcular kıyasıya bir mücadeleye başladı. Tırmanış bisikletçileri avantajlı bir pozisyon bulabilmek için pedal basmaya devam ederken grup iyice dağıldı. Bitişe 1 kilometre kala 5 sporcu atak yaptı ve Riccardo Zoidl, finişi ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Israel Start Up Nation Takımı'ndan Matteo Badilatti alırken üçüncü ise Canyon Dhb Takımı'ndan Max Stedman oldu.

TOUR OF ANTALYA, YARIN SON BULUYOR

Perşembe günü başlayan Tour of Antalya, yarın koşulacak 136.8 kilometrelik Side-Antalya etabı ile son bulacak ve yarışın Genel Ferdi Klasman'da şampiyonu belli olacak. Aynı zamanda Tour of Antalya'nın son gününde 61 kilometrelik kısa ve 97 kilometrelik uzun parkurları kapsayan Akra Gran Fondo Antalya powered by Ag Tohum yarışı ve organizasyon kapsamında "kadına karşı şiddete son" temalı farkındalık sürüşü gerçekleştirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Finish anı

-Ödül töreni

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA