Geçen sene çekimlerine başlanan ve yayınlanmaya başladıktan sonra kısa sürede izleyicinin gönlünü fetheden Tövbeler Olsun dizisi ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Açıklama sevilen dizinin izleyicilerini üzdü. Peki Tövbeler Olsun dizisi bitiyor mu? | Tövbeler Olsun final mi yapacak? | Ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

TÖVBELER OLSUN DİZİSİ BİTİYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Tövbeler Olsun dizisinin final yapacağını belirtti.

TÖVBELER OLSUN FİNAL Mİ YAPACAK?

Tövbeler Olsun dizisine ilişkin açıklamada bulunan Birsen Altuntaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TRT'nin Milim Sanat imzalı dizisi Tövbeler Olsun için final kararı alındı. Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Dilligil, Ünal Silver ve Seda Türkmen gibi çok sayıda ünlü ismi buluşturan dizi 32. bölümde final yapacak. Dizinin oyuncularından Seda Türkmen hikayesi bittiği için 29. bölümde ekipten ayrılacak."

TÖVBELER OLSUN NE ZAMAN BİTECEK?

Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından diziye ilişkin yaptığı açıklamada Tövbeler Olsun'un 32 bölümde final yapacağını belirtti.

TÖVBELER OLSUN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tövbeler Olsun dizisi, başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holdingin patronu Namzet Horanta'nın, "pintilikten", "cömertliğe" giden "büyük değişimi"ni konu alıyor.

Dizide Namzet'in "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'nın bu değişimden nasıl etkilendiği, değişim sayesinde eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesi gibi kimi düşündüren, daha çok da güldüren zinciri yaşanıyor.

TÖVBELER OLSUN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Senaryosunu Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan'ın kaleme aldığı dizinin yapımcılığını ise Mustafa Fener üstleniyor. Usta isimlerden ve başarılı oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkatleri çeken dizinin başrollerini ise Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can paylaşıyor.

Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal yer alıyor.