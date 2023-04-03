Towa Osada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Towa Osada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Towa Osada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Towa Osada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.