Towa Osada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Towa Osada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Towa Osada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Towa Osada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Towa Osada 12 Mart 2007 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 長田 叶羽 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Towa Osada Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Towa Osada'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Towa Osada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Towa Osada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Towa Osada şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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