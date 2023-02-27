Towa Yamane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Towa Yamane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Towa Yamane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Towa Yamane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Towa Yamane 5 Şubat 1999 tarihinde ---, Hiroshima şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山根 永遠 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Towa Yamane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Towa Yamane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Towa Yamane'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Towa Yamane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Towa Yamane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Towa Yamane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Towa Yamane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Cerezo Osaka

27 Haziran 2019 yılında Zweig. Kanazawa

31 Ocak 2021 yılında Cerezo Osaka

1 Şubat 2021 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2022 yılında Cerezo Osaka

1 Şubat 2022 yılında Thespaku. Gunma

1 Ağustos 2022 yılında Yokohama FC

Towa Yamane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Towa Yamane şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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