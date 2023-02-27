Toya İzumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toya İzumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toya İzumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toya İzumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toya İzumi 2 Aralık 2000 tarihinde Yao, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 泉 柊椰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toya İzumi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRAIN VERSE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Toya İzumi'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Toya İzumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toya İzumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toya İzumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toya İzumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Biwako Seikei

1 Ekim 2021 yılında Vissel Kobe

31 Ocak 2022 yılında Biwako Seikei

18 Şubat 2022 yılında Vissel Kobe

31 Ocak 2023 yılında Biwako Seikei

1 Şubat 2023 yılında Vissel Kobe

Toya İzumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toya İzumi şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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