Toya Myogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toya Myogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toya Myogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Toya Myogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Toya Myogan 29 Haziran 2004 tarihinde Sakai, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 名願 斗哉 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Toya Myogan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Toya Myogan'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.
Toya Myogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Toya Myogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Kawasaki Front.
Toya Myogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Toya Myogan şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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