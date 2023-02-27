Toya Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toya Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toya Nakamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toya Nakamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toya Nakamura 23 Temmuz 2000 tarihinde ---, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中村 桐耶 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toya Nakamura Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Toya Nakamura, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Toya Nakamura'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Toya Nakamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toya Nakamura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toya Nakamura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toya Nakamura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında H. C. Sapporo

1 Ağustos 2019 yılında Honda FC

31 Ocak 2021 yılında H. C. Sapporo

Toya Nakamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toya Nakamura şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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