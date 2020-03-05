Toyata Plaza Aktoy’a müşteri memnuniyeti ödülü

İstanbul'un Avcılar'da faaliyet gösteren Küçükoğlu Holding iştiraklerinden Toyota Plaza Aktoy, Toyota Bayi Ödül Programı kapsamında "2019 Yılı Satış Sonrası Müşteri Memnuniyeti" ödülüne lâyık görüldü.

Ödülü, Küçükoğlu Holding Perakende Grup Başkanı Yahya Erçetin, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Pazarlama Direktörü Barış Erdim'in elinden aldı.

Perakende Grup Başkanı Yahya Erçetin, otomotiv yan sanayi alanında elde ettikleri 35 yıllık birikimi, Toyota ile birleştirerek, 2 yıl önce Toyota Plaza Aktoy'u İstanbul'da Avcılar'da faaliyete geçirdiğini söyledi. 12 bin metrekarelik kapalı alanda çevre ve sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hizmete sunulduğunu belirten Yahya Erçetin, tecrübeli ve güler yüzlü kadrolarının koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edindiğini ifade etti.

Plaza Aktoy'un satış, satış sonrası hizmetler, yedek parça, ikinci el araç alım-satım ve sigorta işlemleri alanında müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedeflediğini kaydeden Yahya Erçetin, "Müşterilerimiz bizim en değerli varlığımızdır. Toyota Bayi Ödül Programı kapsamında satış sonrası müşteri memnuniyeti ödülü almamız, hizmet kalitesine verdiğimiz önemi göstermektedir. Aldığımız ödül, çalışanlarımızın motivasyonunu daha ileri seviyeye taşıyacaktır. Ödülün alınmasında emeği geçen tüm personelimizi yürekten kutluyor, bizi tercih eden müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA