Toygan Avanoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Rol aldığı filmler hangileri?
"Güldür Güldür Show" yılbaşı özel programına konuk olan Toygan Avanoğlu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Toygan Avanoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Rol aldığı filmler hangileri? İşte merak edilen detaylar...
2020'ye veda ederken "Güldür Güldür Show" yılbaşı özel programına katılan oyuncu Toygan Avanoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Rol aldığı filmler hangileri? Detayları haberimizde derledik...
TOLAGAHAN AVANOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Toygan Avanoğlu 19 Ocak 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 41 yaşındaki oyuncu Şiva Behrouzfar ile evliliğinden 2011 senesinde kız çocuğu oldu. Sinema ve televizyon oyuncusudur. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir. Ayrıca eskiden Milli Basketbolcu olarak forma giymiştir. Çocukluğunda bir yıl "Müjdat Gezen Sanat Merkez"inde şan dersi almıştır. Kanal-İ-Zasyon filmi ile de oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır.
TOLGAHAN AVANOĞLU ROL ALDIĞI FİLMLER?
Düşman Kardeşler (İlker) 2012
Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014
Hanım Köylü (Koptagel) 2016
Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 - 2018
Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019-
Kanal-İ-Zasyon 2009
Kedi Özledi (Yaygaracı) 2013
Hayati Tehlike (Hayati Tehlike) 2016
Ayla (Pusan Subayı) 2017
Babası 2017
Deli Aşk (Fuat) 2017
Yol Arkadaşım (Dr. Kamuran) 2017
Sorma Neden 2018
Sabahlar Olmasın 2018
Aslı Gibidir 2019
Hababam Sınıfı Yeniden (La Minör Bülent) 2019
Hayatımız Filim (Hasan) 2019
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları