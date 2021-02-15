"Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Aşk-ı Memnu" gibi yayınladığı zamana damga vuran bol reytingli dizilerden tanıdığımız, oyuncu Toygun Ateş vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Toygun Ateş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

TOYGUN ATEŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Toygun Ateş, 2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Ateş, oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik, senaryo yazarlığı ve seslendirme sanatı ile de haşır neşirdir. Usta sanatçı sesiyle kült film olan "Ağır Roman'da" seslendirme yapmıştır.

Birçok tiyatro oyununda yer alan Toygun Ateş, sinemaya ise 1976 yılında "Mağlup Edilemeyenler" filminde Gazete Çalışanı rolünü alarak ilk adımını atmıştır.

İlk sinema filmde rol almasının ardından 100’den fazla ve dizi filminde yer almıştır. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı mesleklerini de icra eden 66 yaşındaki Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam ediyor.

Usta oyuncu Toygun Ateş'ten üzen haber geldi!

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

*Ver Elini Aşk (Asım Dede, 2017)

*İçerde (Kareaçık, 2016)

*Sevda Kuşun Kanadında (Arif’in Dedesi, 2016)

*Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası' (İbrahim, 2015)

*Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Sofu Sinan Paşa, 2015)

*Şeref Meselesi (Basri, 2014)

*Çırağan Baskını (Sir Henry Layard, 2014)

*Ağlatan Dans (Rüstem Ağa, 2014)

*Kaçak (2013)

*Güzel Çirkin (2013)

*Huzur Sokağı (Hikmet, 2012-2013)

*Fatmagül'ün Suçu Ne? (Emin, 2010-2011)

*Papatyam (Nuri, 2011)

*Aşk-ı Memnu (Gemi Kaptanı, 2009)

*Perihan Abla (1986)

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

*Çilekli Spagetti / Sami - 2014

*Çehov Makinesi / Firs - 2012

*Velev ki Tartüf... / Oyuncu - 2008

*Şaşkın / Oyuncu

*Nüzul / Dede

YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURĞU FİLMLER

*Karagöz ve Hacivat (2006)

*Senaryosunu Yazdığı Filmler:

*Karagöz ve Hacivat (2006)

*Sevgili Oğlum (1994)

ROL ALDIĞI FİLMLER İSE ŞU ŞEKİLDE

*Kırıntılar (Başhekim, 2016)

*İki Günlük Hürriyet (Eyüp, 2012)

*Rol Aldığı Bazı Sinema Filmleri:

*Ailecek Şaşkınız (Serap'ın Babası, 2018)

*Cin-i Ayet (2018)

*Karımı Gördünüz mü? (Cavit, 2017)

*Eski Sevgili (2017)

*Sokak Köpekleri Bal ile Betty (2016)

*Deccal 2 (İrfan Hoca, 2016)

*Ekonomi Tıkırında (2015)

*Siccin: Büyü Haramdır (Tayyar Hoca, 2014)

*Veledi Zurna (2012)

*Hür Adam (Komite Başkanı, 2010)

*Göç (1993)

*Suskun Duvarlar (1985)

*Mağlup Edilemeyenler (Gazete Çalışanı, 1976)

*Seslendirme Yönetmeni Olduğu Yapımlar:

*Yaşama Hakkı (Sinema Filmi, 1998)

*Ağır Roman (Sinema Filmi, 1997)

*Rabia (TV dizisi, 1993)

*Umutsuz Aşk (TV Filmi 1992)