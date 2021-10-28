Toynak ne demek, TDK'ya göre Toynak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Toynak ne demek? Toynak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi toynak kelimesi. Peki toynak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre toynak nedir, toynak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TOYNAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Toynak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre toynak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- At, eşek vb. tek tırnaklı hayvanların tırnağı

