Toyosi Olusanya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toyosi Olusanya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Toyosi Olusanya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Toyosi Olusanya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Toyosi Olusanya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toyosi Olusanya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Toyosi Olusanya

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toyosi Olusanya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toyosi Olusanya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toyosi Olusanya 14 Ekim 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İngiltere,Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Olutoyosi Tajudeen Olusanya şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toyosi Olusanya Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Toyosi Olusanya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Toyosi Olusanya'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Toyosi Olusanyaboyu ve yaşı kaç

Toyosi Olusanya Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Toyosi Olusanya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Toyosi Olusanya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toyosi Olusanya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AFC Wimbledon

11 Kasım 2016 yılında Kingstonian FC

11 Aralık 2016 yılında AFC Wimbledon

23 Mart 2018 yılında Gosport Borough

1 Temmuz 2018 yılında Bishop's St.

1 Temmuz 2019 yılında Cheshunt

1 Temmuz 2020 yılında Billericay

20 Ağu 2021 yılında Middlesbrough

1 Temmuz 2022 yılında St. Mirren

25 Ocak 2023 yılında Arbroath

31 Mayıs 2023 yılında St. Mirren

Toyosi Olusanya kimdir

Toyosi Olusanya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toyosi Olusanya şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Toyosi Olusanya nereli

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