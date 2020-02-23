Toz fırtınası nedeniyle Kanarya Adaları'nda uçuşlar yapılamıyor

MADRİD (AA) - Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası, İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nda hayatı felç etti.

İspanya havalimanları işletmesi AENA, hızı saatte 163 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ve toz fırtınasından dolayı bölgedeki üç havalimanını (iki Tenerife, bir Büyük Kanarya) cumartesi gününden bu yana kapalı tutuyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle iki günde 400'e yakın uçuşun iptal edildiğini açıklayan yetkililer, bazı uçuşların Fas veya Moritanya'daki farklı havalimanlarına yönlendirildiğini bildirdi.

İspanya Ulaştırma Bakanlığından, bölgedeki olumsuz hava şartlarının yarından itibaren düzeleceği; havalimanlarının açılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Diğer yandan Tenerife'nin kuzeyini etkisi altına alan yangınlar nedeniyle bine yakın kişinin tahliye edildiği, adanın bu bölgesindeki otoyolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Kanarya Adaları, dünyaca ünlü karnavalı ve ılıman ikliminden dolayı bu mevsimde İspanya'nın en çok turist alan bölgelerinin başında geliyor.

Kaynak: AA