Senaryosunu Yekta Torun’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstlendiği Tozlu Yaka dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Tozlu Yaka dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

TOZLU YAKA DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Gerilimli sahneleriyle de konuşulacak olan dizinin kadrosunda deneyimli oyuncular Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar gibi isimlerin rol aldığı Tozlu Yaka dizisi 27 Haziran 2022 Pazartesi, saat 20.00'da FOX TV ekranlarında yer alacak...