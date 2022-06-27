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Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor? Özel Yağızoğlu Koleji nerede?

FOX'un yeni dizisi Tozlu Yaka izleyicinin dikkatini çekiyor. Dizinin çekildiği yer merakla araştırılıyor. Peki Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor? Özel Yağızoğlu Koleji nerede? İşte detaylar...

Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor? Özel Yağızoğlu Koleji nerede?

NTC Medya tarafından hazırlıkları devam eden dizinin bir gençlik hikayesi olan Tozlu Yaka bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler Tozlu Yaka'nın nerede çekildiğini merak ediyor. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor? Özel Yağızoğlu Koleji nerede?' sorusunun yanıtına yer verdik...

TOZLU YAKA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? ÖZEL YAĞIZOĞLU KOLEJİ NEREDE?

Tozlu Yaka dizisinin çekildiği okul İstanbul Özel Küçük Prens Lisesidir. Bu lise Fransız Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfının okullarından biridir.

İstanbul Özel Küçük Prens Lisesinde okullar 17 mayıs itibari ile bittiği için Tozlu Yaka dizisi çekimlerine izin verilmiştir.

Özel Yağızoğlu Koleji olarak tanıtılmasının nedeniyse setin çok fazla ziyaretçi akınına uğramasından korkulmasıdır. Gerçekte Özel Yağızoğlu Koleji isminde bir okul ise bulunmamaktadır.

Tozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor? Özel Yağızoğlu Koleji nerede?

{TITLE_STRIP}Tozlu Yaka dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

{TITLE_STRIP}Tozlu Yaka dizisi konusu nedir? Tozlu Yaka oyuncuları kimler?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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