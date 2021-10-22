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Tözün Tunalı kimdir? KKTC DP Genel Başkan yardımcısı Tözün Tunalı nereli, kaç yaşında?

İnternette dolaşan bir takım iddiaların odağında olan KKTC'nin Demokrat Parti Genel Başkan yardımcısı Tözün Tunalı gündemde konuşulan isimlerden biri haline geldi. Peki, Tözün Tunalı kimdir? KKTC DP Genel Başkan yardımcısı Tözün Tunalı nereli, kaç yaşında? İşte Tözün Tunalı biyografisi...

Tözün Tunalı kimdir? KKTC DP Genel Başkan yardımcısı Tözün Tunalı nereli, kaç yaşında?

 Hakkında yapılan iddialarla gündemi çalkalayan KKTC’li siyasetçiler arasında yer alan isimlerden bir diğeri DP'nin Genel Başkan yardımcısı Tözün Tunalı oldu. Böylelikle KKTC'li siyasetçi hakkında Tözün Tunalı kimdir? KKTC DP Genel Başkan yardımcısı Tözün Tunalı nereli, kaç yaşında? soruları internette aratılmaya başlandı. İşte Tözün Tunalı hakkında merak edilenler..

 

 

TÖZÜN TUNALI KİMDİR? KKTC DP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TÖZÜN TUNALI NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tözün Tunalı'nın nereli olduğu bilgisi internette yer almamaktadır. Edinilen bilgilere göre Tözün Tunalı, Demokrat Parti Yönetim Kurulu’nun yaptığı toplantıda Genel Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Eski Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Tunalı, DP’nin Aralık 2019’da gerçekleşen kurultayında, parti MYK’sına seçilmişti.
 

Tözün Tunalı kimdir? KKTC DP Genel Başkan yardımcısı Tözün Tunalı nereli, kaç yaşında?

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