TPAO Şırnak’ta 2 yıl daha petrol arayacak

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de alınan karara göre, TPAO Şırnak'ta 2 yıl daha petrol arama çalışmalarına devam edecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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TPAO Şırnak’ta 2 yıl daha petrol arayacak

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de alınan karara göre, TPAO Şırnak'ta 2 yıl daha petrol arama çalışmalarına devam edecek. Petrol arama izni 8 Şubat'ta sona ermişti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şırnak'ta 15 bin 346 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünün süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, AR, TPO, K/M48-c3 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 6'ncı maddesinin yedinci fıkrası gereğince, 08 Şubat 2023 tarihinden 08 Şubat 2025 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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