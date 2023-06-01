TPAO'dan Azerbaycan'a doğal gaz teklifi

Bakü'de gerçekleştirilen 28. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na katılan Bilgin, yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi:

Bilgin, Hazar Havzası'nın dünya çapında en önemli enerji bölgelerinden biri olduğunu ifade etti ve TPAO'nun, Azerbaycan'a Türkiye adına yatırımlar yaptığını ve projeler gerçekleştirdiğini vurguladı.

Bilgin, Azerbaycan'ın en kritik petrol ve doğalgaz projelerinde TPAO'nun başlangıçtan bu yana var olduğunu hatırlatarak, "Yatırım yapılan projelerin toplam değeri 15 milyar doları aşmaktadır. Özellikle arama ve üretim alanlarında TPAO ve SOCAR arasındaki ilişkiyi güçlendirmek temel hedefimizdir. Hazar Havzası'nda yeni projelerde yer almak, geliştirmek, karşılıklı fayda sağlamak ve bağlantılarımızı güçlendirmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır" şeklinde konuştu.

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BAŞLANGIÇ AŞAMASINDAYIZ

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz üretim faaliyetleri hakkında konuşan Bilgin, "Henüz başlangıç aşamasındayız. Şükürler olsun, gazı çıkardık ve üretmeye başladık" dedi. Bilgin, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Karadeniz'deki çalışmalarımız da devam ediyor, ancak yapmamız gereken çok iş var. 10 milyar metreküple başladık. Faz 2'nin ilk kısmıyla birlikte bu miktarı ekstra 10 milyar metreküp daha artırarak kısa sürede 20 milyar metreküpe ulaşacağız. Ardından 40 milyar metreküpe çıkacağız. Karadeniz'deki projelerimiz aşamalı olarak planlanmıştır. Türkiye ve Hazar Havzası'nda hem iki ülke hem de TPAO ve SOCAR gibi kurumlarımızın çıkarına yönelik ortaklıklarımız ve projelerimizin geliştirilmesi gerekmektedir."

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