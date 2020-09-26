TPF'den Bakan Pekcan'a 'mağazalar pazar günleri kapatılsın' önerisi

TPF heyeti, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı makamında ziyaret etti. Heyet, ziyaretleri sırasında Bakan Pekcan’a yerel perakendecileri ve perakende çalışanlarını ilgilendiren perakende raporunu sundu.

Görüşmede yeni market açma düzenlemesine sınırlandırma getirilmesi ve yerel marketlerin hasız rekabetten etkilenmemesi yönünde öneriler masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün,“Marketlerin, hipermarketlerin, süper marketlerin özellikle indirim marketlerinin yakın mesafelerde yeni mağaza açılış algoritmasının gözden geçirilerek sınırlandırılması, küçük esnafın ve yerel marketlerin rekabet yarışında ayakta kalmasını sağlayacaktır. '' diye konuştu.

Düzgün, belirli bir mesafede talepten çok daha fazla marketin açılıyor olması, hem yerel market yatırımcısı için hem de küçük esnaf için olumsuzluklar doğurduğunu belirterek şunları kaydetti;

Aynı cadde ve sokakta çok sayıda marketin açılmasıyla küçük işletmeler rekabet etmekte zorlanırken, birçok işletme faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmaktadır.

Bir işletmenin dahi iflasının/kapanışının milli ekonomiye verdiği zararı göz önünde bulundurduğumuzda marketlerin yeni şube açılışlarında mesafe kriterinin düzenlenmesinin milli ekonominin kalkınması, sektörün ivme kazanması, küçük esnafın rekabet haklarının korunması açısından elzem olduğunu düşünüyoruz. Büyük balığın küçük balığı yuttuğu rekabet anlayışının ülke ekonomisine katkısı olmayacağı gibi ters yönde etkisi olacaktır."

Geleneksel işletmelerin ve perakende girişimcisinin rekabet haklarını korumak, adil rekabet ortamını oluşturmak adına mağazalar arası mesafe kriterinin önemine vurgulayan Ömer Düzgün, "Avrupa ülkelerindeki standartları, ekonomisi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki örnekleri, sahadan aldığımız verilerle harmanlayarak detaylı bir rapor hazırladık. Ticaret Bakanımız Sayın Pekcan’a ve çalışma ekibine sunmuş olduğumuz raporun karar vericilere yol haritası olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

''MAĞAZALAR PAZAR GÜNÜ KAPATILSIN''

Düzgün, haftanın bir gününün tatil olması konusunda da destek beklediklerini belirterek, "İstihdam kalitesini yükseltmek, mağaza personelinin söz konusu istihdamı meslek olarak tanımlamasıyla doğru orantılıdır. Ülkemizde mağaza personeli olarak görevlendirdiğimiz çalışanlarımızın birçoğu icra ettiği görevi meslek olarak tanımlamamakta ve mağazada dönemsel olarak çalışmaktadır. Mağaza çalışanları hane bireyleriyle aynı gün tatil yapabileceği bir işte çalışmayı tercih etmektedir. Bu nedenle firmalarımız işe giriş çıkış sirkülasyonu yüksek, verimliliğin düşük olduğu bir kadroyla ideal bir çalışma ortamını sağlamakta güçlük çekmektedir. Avrupa’nın birçok ülkesinde, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, İspanya, İngiltere gibi ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de mağazaların pazar günleri kapalı olması istihdam kalitesini yükselteceği gibi perakende sektörünün kurucu ve en küçük yapı taşı olan bakkal esnafının da rekabet edebilmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

''BU BİR KDV İNDİRİM TALEBİ DEĞİL, MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ TALEBİDİR''

TPF Başkanı Ömer Düzgün, KDV tedarik oranı ile satış KDV’si arasındaki farklılığın giderilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Perakende sektörünün belki de en önemli ve ortak sorunlarından bir tanesi KDV oranlarındaki giriş ve çıkış tutarsızlıkları olarak göze çarpmaktadır. Sebze-meyve, kırmızı et, kuruyemiş, bakliyat, zeytin ve zeytinyağı gibi temel gıda ürünleri, üreticiden mağazalarımıza yüzde 1 KDV oranı ile alınırken yüzde 8 KDV oranı ile satışının yapılması hem firmalarımızın hem de tüketicinin mağduriyetine yol açmaktadır. Söz konusu KDV tutarsızlığından dolayı mağazalarımız tüketici nezdinde fiyat artışı yaptığı yönünde olumsuz algıya maruz kalmaktadır. Perakendeciler olarak ekstra bir KDV indirim talebinde bulunmuyor, bir eşitsizlik ve tutarsızlığın giderilmesini talep ediyoruz. Bu bir KDV indirim talebi değil, mağduriyetin giderilmesi talebidir. Tüketicinin alım gücüne de olumsuz yönde etki eden bu tutarsızlığın çözümü için KDV düzenlemesinin yeniden yapılmasını, yüzde 1 ile giriş yapan ürünün yüzde 1 ile satışının yapılabilmesini arzu ediyoruz.”