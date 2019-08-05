 TPF'nin yeni Genel Koordinatörü Tuğba Camuzoğlu oldu

Türkiye genelinde 14 Perakende Derneği (PERDER), 335 üye, 3 bin 882 satış noktası ile çalışmalarını sürdüren Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF)'nun Genel Koordinatörlüğü'ne Tuğba Camuzoğlu atandı.

Tuğba Camuzoğlu, 2014 yılında İşte Siz İnsan Kaynakları ve Eğitim Danışmanlık Hizmetlerini kurarak, İŞKUR başta olmak üzere birçok kurumun insan kaynakları ve eğitim danışmanlığını yürüttü. Uzun yıllar TPF'nin Türkiye genelindeki İK saha eğitimlerini de yürüten Camuzoğlu TV ekranlarında program da yaptı. (Fotoğraflı)

DHA