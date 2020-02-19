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  3. Trablus Limanı’na gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti

Trablus Limanı’na gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti

Libya'da Hafter güçlerinin bugün Trablus Limanı'na gerçekleştirdiği füze saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

Trablus Limanı’na gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti

Libya'da Hafter güçlerinin bugün Trablus Limanı'na gerçekleştirdiği füze saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

Libya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin bugün Trablus Limanı'na düzenlediği füze saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Kaynak: İHA




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