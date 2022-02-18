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  3. Trabzon fıkrası gibi! Bu camide beş vakit namaz kılınamıyor! Sebebinin öğrenenler görmeden inanmıyor

Trabzon fıkrası gibi! Bu camide beş vakit namaz kılınamıyor! Sebebinin öğrenenler görmeden inanmıyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 6 katlı bir binanın en üst katına yapılan cami şaşkınlık yaratıyor. Binadaki 5 katın kiralanmasının ardından camiye giriş ve çıkışlar mağazadan yapılmaya başlandı. Mağazanın belirli saatlerde kapalı olması nedeniyle camide sabah namazı ve yatsı namazları kılınamıyor.

Trabzon fıkrası gibi! Bu camide beş vakit namaz kılınamıyor! Sebebinin öğrenenler görmeden inanmıyor 117

Edinilen bilgilere göre Ortahisar ilçesinde işlek sokaklardan olan Uzun Sokak'ta, 4 ay önce inşa edilen 6 katlı bir binanın en üst katı, Mustafa Usta isimi bir vatandaş tarafından müftülüğe tahsis edildi.