Trabzon fıkrası gibi! Bu camide beş vakit namaz kılınamıyor! Sebebinin öğrenenler görmeden inanmıyor
Trabzon fıkrası gibi! Bu camide beş vakit namaz kılınamıyor! Sebebinin öğrenenler görmeden inanmıyor
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 6 katlı bir binanın en üst katına yapılan cami şaşkınlık yaratıyor. Binadaki 5 katın kiralanmasının ardından camiye giriş ve çıkışlar mağazadan yapılmaya başlandı. Mağazanın belirli saatlerde kapalı olması nedeniyle camide sabah namazı ve yatsı namazları kılınamıyor.