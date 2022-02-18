Trabzon fıkrası gibi! Bu camide beş vakit namaz kılınamıyor! Sebebinin öğrenenler görmeden inanmıyor Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 6 katlı bir binanın en üst katına yapılan cami şaşkınlık yaratıyor. Binadaki 5 katın kiralanmasının ardından camiye giriş ve çıkışlar mağazadan yapılmaya başlandı. Mağazanın belirli saatlerde kapalı olması nedeniyle camide sabah namazı ve yatsı namazları kılınamıyor.

1 7 Edinilen bilgilere göre Ortahisar ilçesinde işlek sokaklardan olan Uzun Sokak'ta, 4 ay önce inşa edilen 6 katlı bir binanın en üst katı, Mustafa Usta isimi bir vatandaş tarafından müftülüğe tahsis edildi.