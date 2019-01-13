Trabzon Hayrat Belediye Başkanları | Hayrat Tarihçesi, Nüfusu, Yerel Seçim Sonuçları

Trabzon Hayrat Belediye Başkanı 2014 yerel seçimlerinde yüzde kaç oy alarak Belediye Başkanı seçilmiş ve önceki Belediye Başkanları kimlerdi?

2014 – 2019 YILLARI ARASINDAKİ HAYRAT BELEDİYE BAŞKANI

MEHMET NUHOĞLU

Doğum Yeri:

Doğum Tarihi:

Eğitim:

Mesleği:

Partisi: AKP

2014 HAYRAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Parti Oy % AKPARTİ 3.808 82.71 BBP 13 0.28 BTP 7 0.15 CHP 378 8.21 MHP 154 3.34 SAADET 244 5.30 Diğer 0 0.00

Kazanan Parti: (AKPARTİ)

Seçmen Sayısı: 6.037

Katılım: %78.80

HAYRAT İLÇESİNİN TARİHÇESİ

İlçemizin tarihi yapısı hakkında kesin olarak bir bilgi bulunmamakla birlikte, Mileoslu denizcilerle kurulan kolonilerden biri olan Of a bağlı yerleşim birimi olan İlçemizin, İ.Ü.312'de Pontus Krallığı sınırlarına girdiği, Pontus egemenliğinin yıkılması ile Roma, sonra da Bizans egemenliğine girdiği bilinmektedir. Hayrat, Trabzon Rum İmparatorluğu döneminden sonra Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethi ile Osmanlı topraklarına katılmıştır.

I.Dünya savaşında Ruslar tarafından işgal edilen İlçemiz 28 Şubat 1918'de Türk Birliğince işgalden kurtarılmıştır.

Hayrat, 1969 yılında Of'a bağlı bir Belde olarak Belediye Statüsüne kavuşmuş, 20 Mayıs 1990'da da İlçe statüsüne kavuşmuştur. İlçemize bağlı 30 adet mahallemiz bulunmaktadır.

Karadeniz sahil şeridine 11 km. uzaklıkta bulunan İlçemiz, 170 Km2 yüzölçümüne ve ortalama 180 m. rakıma sahiptir. Arazi yapısı itibarı ile çok engebeli olan İlçemiz, "kıran" tabir edilen sıralı, paralel tepeciklerden oluşmaktadır. Bu tepelerin en yükseği 3000 m. ile Ziyaret Tepesidir.

Fazlaca yağışlı olan bölgemiz, bitki örtüsü açısından oldukça zengin olup, hemen her çeşit ağaç kendiliğinden yetiştiğinden bütünüyle orman görünümündedir.

HAYRAT NÜFUSU

2000 genel nüfus sayımında İlçemizin nüfusu, 7.661'i İlçe merkezinde , 14.306'sı kırsal kesimde olmak üzere 21.967 olarak tespit edilmiştir. İlçemizin okur yazar oranı %93 tür.

HAYRAT EKONOMİSİ

İlçemizde ekonomik hayat büyük ölçüde Çay Üreticiliğine dayanmakla birlikte,az miktarda hayvancılık ve ormancılık yapılmaktadır. İlçemizde Çay tarım alanı 2.380 hektar, fındıklık 165 hektar, tarla 426 hektar, sebze alanı 20 hektar ve ormanlık alan 9,154 hektardır.

İlçemizde sanayi de çaya dayanmaktadır. İlçemizde bir adet Çaykur Çay Fabrikası, bir adet de özel çay işleme atölyesi bulunmaktadır. Buralarda yaklaşık 500 işçi ve memur istihdam edilmektedir.

TRABZON>>HAYRAT BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Belediye İsmi: HAYRAT

Belediye Tel: 4626913058

Belediye Faks: 4626913253

Belediye Mail: bilgi@hayrat.bel.tr

Belediye Web: www.hayrat.bel.tr

Nüfus: 7446

HAYRAT ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI

2009 – 2014 YILLARI ARASINDAKİ BELEDİYE BAŞKANI

MEHMET NUHOĞLU

Doğum Yeri:

Doğum Tarihi:

Eğitim:

Mesleği:

Partisi: AKP

2004 – 2009 YILLARI ARASINDAKİ BELEDİYE BAŞKANI

CEMAL ÇAKIR

Doğum Yeri: AFYON

Doğum Tarihi: 1959

Eğitim: LİSE MEZUNU

Mesleği:

Partisi:

1999 – 2004 YILLARI ARASINDAKİ BELEDİYE BAŞKANI

MEHMET NUHOĞLU

Doğum Yeri: OF

Doğum Tarihi: 1966

Eğitim: LİSE

Mesleği:

Partisi:

1994 – 1999 YILLARI ARASINDAKİ BELEDİYE BAŞKANI

N. İBRAHİM İMAMOĞLU

Doğum Yeri: KÖPRÜBAŞI

Doğum Tarihi: 1957

Eğitim: YÜKSEKOKUL

Mesleği:

Partisi: