Trabzon Hurması ne demek, TDK'ya göre Trabzon Hurması kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Trabzon hurması ne demek? Trabzon hurması TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Trabzon hurması kelimesi. Peki Trabzon hurması ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Trabzon hurması nedir, Trabzon hurması kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TRABZON HURMASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Trabzon hurması kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Trabzon hurması kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Abanozgillerden, 15 metre kadar yükselebilen büyük bir ağaç (Diospyros kaki)

- Bu ağacın elma büyüklüğünde, turuncu renkte, hamken kekre olan, olgunlaştığında tatlılaşan meyvesi, Japon hurması

