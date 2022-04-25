Trabzon Hurması Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Trabzon Hurması Yetiştiricisi Tanımı;
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Trabzon Hurması Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Trabzon Hurması Yetiştiricisi Maaşları
Trabzon Hurması Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Trabzon Hurması Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Trabzon Hurması Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
6112.41
Meslek Adı :
Trabzon Hurması Yetiştiricisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu :
Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu :
Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Ekim-dikim ortamı hazırlayabilen, uygun gübreleme yapabilen, hastalık ve zararlılarla mücadele edebilen ve üretim tekniklerini kullanarak Trabzon Hurması Yetiştiricisi yetiştiren kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Trabzon Hurması Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Üretim tekniklerini araştırmak,
b) Ekim dikim yerlerini hazırlamak,
c) Gübreleme yapmak,
d) Kültürel işlemleri yapmak,
e) Bitkilerde görülen zararlıları incelemek,
f) Hastalık, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele yapmak,
g) Trabzon Hurması yetiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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