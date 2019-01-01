Trabzon İçme Suyu İsale Hattı yenileniyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü adına Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı sürdürülen Trabzon İçme Suyu İsale Hattı ve 1. Düzey Depolar İnşaatı ile Atasu Barajı'ndan Ortahisar ilçesinin 51 mahallesine içme suyu taşıyan ana isale hatları, 1. düzey içme suyu depoları ve terfi merkezleri yenileniyor.

200 milyon TL maliyetle şehre kazandırılması planlanan Trabzon İçme Suyu İsale Hattı ve 1. Düzey Depolar İnşaatı, yüzde 63 oranında tamamlandı. 2020 yılı içinde bitirilmesi planlanan proje kapsamında 54.7 km çelik boru, 38.2 km duktil boru olmak üzere toplamda 92.9 km ana isale hattı inşa ediliyor. Bu kapsamda 72.2 km'lik ana isale hattının döşenmesi çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında ayrıca 14 yeni içme suyu deposu ve 8 yeni terfi merkezi inşa edilirken, 15 mevcut içme suyu deposu ile 3 mevcut terfi merkezi revize ediliyor. Yine proje kapsamında servis yolu inşaatları, sanat yapıları, mevcut hatların katodik koruması, yatay sondaj çalışmaları, fiberoptik kablo ve muhafaza borusu döşenmesi, şamandıralı su alma yapısı inşaatı ile çalışmalar nedeniyle bozulan üst yapıların (parke, asfalt vb.) eski haline getirilmesi çalışmaları ivedilikle sürdürülüyor.

Ortahisar, Akçaabat, Yomra ve Arsin ilçelerine hizmet verecek olan Akoluk Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatına da devam ediliyor. Ortahisar ilçesinin Akoluk Mahallesi'nde 50 milyon maliyetle 240 kotunda gerçekleştirilmekte olan içme suyu arıtma tesisi inşaatı tamamlandığında Atasu Barajı'ndan alınan su, bu noktada arıtılarak Ortahisar, Akçaabat, Yomra ve Arsin ilçe merkezlerine ait, 200 kotuna kadar içme suyu depolarına cazibe ile verilecek. Böylece büyük bir alan sağlıklı ve yeterli içme suyu ile beslenmiş olacak. Günde 200 bin m3 su arıtma kapasitesine sahip olacak olan tesis, 582 bin nüfusa rahatlıkla hizmet verebilecek.

Yılda en az 10 milyon tl tasarruf sağlanacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon il genelinde içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını seferberlik halinde sürdürdüklerini ifade ederken, Ortahisar ilçesinde yüksek maliyetli büyük projeleri sırasıyla sahaya tatbik etmekte olduklarını kaydetti. Trabzon İçme Suyu İsale Hattı ve 1. Düzey Depolar İnşaatının tamamlandığında Ortahisar'a 35 yıl boyunca nitelikli hizmet vereceğini ifade eden Gümrükçüoğlu, "Bu önemli yatırıma eşzamanlı olarak Akoluk Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatını da DSİ marifetiyle sürdürmekteyiz. Bu iki önemli yatırımın tamamlanmasıyla halkımıza sağlanacak üst düzey içme suyu hizmetinin yanı sıra TİSKİ Genel Müdürlüğümüz bugünkü bedelle yılda en az 10 milyon TL elektrik tasarrufu sağlayacaktır. Bu tasarruf, il genelinde gerçekleştirilecek yeni yatırımlar için önemli bir kaynak teşkil edecektir. TİSKİ Genel Müdürlüğümüz adına DSİ eliyle yapımı gerçekleştirilmekte olan bu yatırımların maliyetleri TİSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından DSİ'ye 30 yılda ödenecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA