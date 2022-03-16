Trabzon'da eğitimin yarın tatil olup olmayacağını merak edenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Trabzon okullar tatil mi 17 Mart 2022? Trabzon Perşembe günü kar tatili var mı? Son dakika bilgisi ne? Kar yağışlarının etkisini gösterdiği kente ilişkin Trabzon Valiliği'nden haber geldi. Öğrenciler için hazırladığımız haberimizde, tüm merak edilenler soruların yanıtlarına yer verdik.

TRABZON OKULLAR TATİL Mİ 17 MART 2022? TRABZON PERŞEMBE GÜNÜ KAR TATİLİ VAR MI?

Trabzon'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 17 Mart 2022 Perşembe günü ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde yarın tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada Akçaabat, Arsin, Araklı, Çarşıbaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NELERDİR?

lumsuz hava koşulları aşarı yağmur, kar, tipi, fırtına olarak tanımlanabilir. Bu zorlu hava koşullarında bir çok tehlikeyle karşılaşabiliriz. Bunların neler olduğunu maddeler halinde inceleyelim.

Kar: Şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar kapanabilir ve çığ tehlikesi yaşanabilmektedir. Karlı ve buzlu yollarda araçlar kazalar yaparak yaralanmalara neden olurlar.



Sis: Şiddetli sis nedeniyle görme zorluğu yaşarız ve buda ulaşım konusunda bizlere sıkıntılar yaşatır. Kazaların büyük bölümü sis nedeniyle meydana gelir.



Fırtına: Şiddetli fırtınalar maddi ve manevi zararlar ortaya çıkarır. İnsanların fırtına ile uçuşan nesneler ile yaralandıkları, hatta öldükleri olmuştur.



Yağmur: Çok yağmur yağması ile erozyon meydana gelebilir ve insanlar toprak altında kalırlar. Şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden olarak hayatımızı etkileyebilir.