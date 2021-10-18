Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ahmet Metin Genç biyografisi

2014 yılından bu yana Ortahisar ilçesinin Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Metin Genç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Genç'in biyografisini araştırıyor. Özellikle Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından gündem oldu. Peki Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ahmet Metin Genç'in biyografisi ve tüm detaylar haberimizde...

TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? AHMET METİN GENÇ BİYOGRAFİSİ

Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde Ormanüstü Köyü'nde dünyaya geldi. İlköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi Maçka İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı.1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başladı daha sonra ise 1997 senesinde askerlik görevini Tekirdağ Çorlu'da tamamladı.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi. 2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atandı. 2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde il başkanlığına seçildi.

2007 genel seçimlerinde 7.sıra milletvekili adayı oldu. 2014 mahalli idareler seçimlerinde Ortahisar Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı seçildi.

2019 mahalli idareler seçimlerinde yeniden seçildiği Ortahisar Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.

49 yaşındaki Ahmet Metin Genç, orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir, evli ve iki çocuk babasıdır.