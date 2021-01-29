Trabzon otobüs kartına HES kodu nasıl yüklenir?| Akıllı biletim HES kodu yükleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında, bulaş riskini en aza infirgemek amacıyla toplu ulaşımlarda HES kodu dönemine geçiliyor. Öncelikle metropol kentlerde başlatılan uygulama için Trabzon'da verilen son tarih ise 1 Şubat oldu. Bu kapsamda, 1 Şubat tarihinden itibaren otobüs kartı ile HES kodunu eşleştirmeyen Trabzonlular, toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Peki Trabzo notobüs kartına HES kodu nasıl yüklenir? İşte tüm detaylarıyla, adım adım Akıllı biletim HES kodu yükleme...

TRABZON OTOBÜS KARTINA HES KODU NASIL YÜKLENİR? | AKILLI BİLETİM HES KODU YÜKLEME

Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra T.C. vatandaşı butonunu işaretleyin.

Ardından şehir bilginizi yazın.

Alttaki kutucuğa T.C kimlik numaranızı yazın.

Ulaşım Kart Numarası yazan bölüme, kartınızın sağ alt bölümünde bulunan 8 haneli kodu yazın.