Trabzon otobüs kartına HES kodu nasıl yüklenir?| Akıllı biletim HES kodu yükleme
Trabzon'da 1 Şubat tarihinde sona erecek olan toplu ulaşımda HES kodu kapsamında, bu tarihten itibaren eşleştirme gerçekleştirmeyenler toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. İşterabzon otobüs kartına HES kodu nasıl yüklenir?| Akıllı biletim HES kodu yükleme tüm detayları...
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında, bulaş riskini en aza infirgemek amacıyla toplu ulaşımlarda HES kodu dönemine geçiliyor. Öncelikle metropol kentlerde başlatılan uygulama için Trabzon'da verilen son tarih ise 1 Şubat oldu. Bu kapsamda, 1 Şubat tarihinden itibaren otobüs kartı ile HES kodunu eşleştirmeyen Trabzonlular, toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Peki Trabzo notobüs kartına HES kodu nasıl yüklenir? İşte tüm detaylarıyla, adım adım Akıllı biletim HES kodu yükleme...
TRABZON OTOBÜS KARTINA HES KODU NASIL YÜKLENİR? | AKILLI BİLETİM HES KODU YÜKLEME
- Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra T.C. vatandaşı butonunu işaretleyin.
- Ardından şehir bilginizi yazın.
- Alttaki kutucuğa T.C kimlik numaranızı yazın.
- Ulaşım Kart Numarası yazan bölüme, kartınızın sağ alt bölümünde bulunan 8 haneli kodu yazın.
- E-Devlet hesabınıza tanımlı kişisel HES kodunuzu girin.
- Telefon numaranızı ve mail adresinizi yazın.
- KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kurallarını okudum ve onaylıyorum butonuna tıklayın ve devam deyin.
- Akıllı biletinize HES kodunuz tanımlandı, iyi yolculuklar.