Trabzon-Soçi sanat köprüsü

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Soçi Ticaret ve Sanayi Odası Bölgesel ve Dış Ekonomik İlişkiler Birliği tarafından organize edilen Türkiye-Rusya Karma Resim Sergisi, Forum Trabzon'da açıldı.

Rusya'dan Gennady Viktorovich Kumaniaev ve Türkiye'den Haydar Durmuş'un 20'şer tablosunun bulunduğu serginin açılışına Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Karaoğlu, Soçi Ticaret ve Sanayi Odası Bölgesel ve Dış Ekonomik İlişkiler Birliği Başkanı Vadim Levchenko, Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğundan Konsolos Gennadiy Romanov, TTSO yöneticileri ve diğer ilgililer katıldı.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, serginin açılmasında emeği geçen Soçi Ticaret Odası ve Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğu yetkililerine teşekkür etti. Vadim Levchenko ise, Trabzon ve Soçi arasında bir sanat köprüsü kurmayı amaçladıklarını, ilişkilerin eski günlerine dönmesi için çaba sarf ettiklerini vurguladı. Konsolos Romanov da, TTSO ve Soçi Ticaret ve Sanayi Odasına sergi nedeniyle teşekkür etti. Rus ressam Kumaniaev, resimlerinin Trabzon'da sergilenmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Soçi Ticaret ve Sanayi Odası Bölgesel ve Dış Ekonomik İlişkiler Birliği Başkanı Vadim Levchenko ve ressam Kumaniaev, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu'na günün anısına bir tablo hediye etti. Sanatseverlerin Forum Trabzon zemin kattaki sergiyi 22 Eylül'e kadar gezebileceği belirtildi.

Kaynak: İHA