Trabzon Üniversitesi'nde skandal iddia

Türkiye geçtiğimiz günlerde Pamukkale Üniversitesi'nden gelen skandal bir haberle sarsıldı. Üniversite bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alım ilanı için belirlenen kriterlerin yalnızca üniversite rektörü Hüseyin Bağ'ın eşi Derya Bağ'ın karşılaması sosyal medyada tepki çekti. Gelen eleştiriler üzerine toplanan YÖK Genel Kurulu, Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Bu olayın üzerinden günler geçmeden bir skandal haberi de Trabzon'dan geldi. Trabzon Üniversitesi'nin üniversite bünyesinde çalışacak büro elemanı için 'İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Sertifikası' sahibi olma şartı araması vatandaşların tepkisine neden oldu. 26 Haziran tarihinde açılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan dokuz ayrı ilan için aranan kriterler, akıllarda soru işaretleri bıraktı. Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisleri’nin başvurabileceği ilana başvuru için bir de ‘İHA Pilot Sertifikası’na sahip olmak’ şartı arandı.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

KRİTERİ KARŞILAYAN KİŞİYLE PROFESÖR AYNI SOYADA SAHİP

Dokuz büro personeli alımı için başvuru sonuçlarını açıklayan üniversite, başvuru için İHA Pilot Sertifikası sahibi olma şartının koşulduğu ilanın sonuç bölümüne, "Diğer başvurular arasında ilan şartlarını sağlayan aday bulunmamaktadır." notunu düştü. Açılan pozisyona uygun görülen ve kriterleri sağlayarak kadroya giren tek kişinin Sena A. isimli bir kadın olduğu öğrenildi.

KPSS PUANI DURUMU ÖZETLİYOR

Başvuru yapan kişiler arasında kriterleri sağlayan tek kişi olan Sena A. ile, üniversitede çalışan profesörlerden birinin soyadının aynı olması dikkatleri çekti. Aynı zamanda Sena A.'nın KPSS puanın da 63.8 olduğu öğrenildi. Bu puana sahip, üniversitenin koyduğu özel kriteri karşıladığı için işe alınan Sena A. ile aynı soyadı taşıyan profesörün aynı zamanda Trabzon Sürekli Eğitim Merkezi'nde müdür olarak görev aldığı belirlendi.

Pamukkale Üniversitesi'nde çirkin iddia

Trabzon Üniversitesi daha önce de üzerinde Atatürk portresi bulunan bayrağın ters asılması sebebiyle gündeme gelmiş, bayrağı asan personel görevinden uzaklaştırılmıştı.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ'NDE NE OLDU?

Pamukkale Üniversitesi'nde Rektör olarak görev yapan Hüseyin Bağ hakkında, kendi eşine imtiyaz gösterdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Personel Daire Başkanlığı pozisyonu için açılan kadroya alınacak kişinin kriterleri dahilinde, ilana başvuran tek kişi, üniversitenin rektörünün eşi Derya Bağ olunca durum, kamuoyunun tepkisini topladı. Birgün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre, kriterlere uygun olan ve ilana başvuran tek kişi Derya Bağ iken, rektör daha önce de eşini enstitüde sekreter pozisyonuna almasıyla gündeme gelmişti. Pamukkale Üniversitesinde açılan Personel Daire Başkanlığı ilanına başvuracak kişinin; "Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ya da Fars Dili ve Edebiyatı bölümleri lisans mezunu olması, dil alanında tezli yüksek lisans yapmış olması, lisans mezuniyeti sonrasında en az 10 yıl eğitim ve öğretim alanında deneyim sahibi olması, yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olması, belgelendirmek kaydıyla branş dili yanı sıra en az orta düzeyde ikinci bir yabancı dil bilmesi ya da ikinci yabancı dil alanında hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olması ve Arapça öğretmenliği haricindeki bölümlerden mezun olanlar için pedagojik formasyon sertifikasına sahip olması" şartları arandı.

YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü için soruşturma açtı