Trabzon yarın okullar tatil mi? sorusu Trabzonslular tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 11 Şubat'ta Trabzon'da okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu üzerine internette arama yapılıyor. Peki Trabzon yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Trabzon okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

11 ŞUBAT TRABZON OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.