Trabzon’a şehit ateşi düştü (2)

ZEYTİNDALI HAREKATINDA KAHRAMANLIK PLAKETİ ALMIŞ

Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının açtığı ateş sonrası şehit olan Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in daha önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na da katıldığı ortaya çıktı. Şehit askerin, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'ndaki görevi sırasında katıldığı harekatta gösterdiği başarılardan dolayı komutanları tarafından plaketle ödüllendirildiği öğrenildi. Tuncer'e verilen plakette, "Zeytindalı Harekatı'nda göstermiş olduğu kahramanlık anısına" ibaresi yer aldı.

Bekar olan şehit Tuncer'in acı haberi, Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki evlerinde babası Oktay ile annesi Seher Tuncer'e verildi. Şehidin evinin bulunduğu binaya da Türk bayrakları asıldı.

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Kaynak: DHA