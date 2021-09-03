Trabzon'da 3 çocuğunu öldüren imam, Jandarma ifadesinde tüm detayları tek tek anlattı! Bilindik o cümleyi de kurdu

Türkiye, Trabzon'un Of ilçesinde, imam olan Emre Göktaş'ın 3 kız çocuğunu öldürmesiyle büyük şok yaşamıştı. Edinilen bilgilere göre 3 çocuk babası Emre Göktaş, eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik yaşadı. Daha sonra eşi Sibel Göktaş, 3 çocuğunu alarak evden ayrıldı. Daha sonra ise Göktaş, bu durumu sindiremeyerek eşini darp etti. Sibel Göktaş, daha sonra sonra mahkeme kararıyla Emre Göktaş hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldı.

ISSIZ BİR YERE GÖTÜRDÜ

Daha sonra ise 3 kızını annesinden alan Emre Göktaş, kızlarını Of ilçesinde Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi. Akabinde ise 3 kızı Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) evine 1 kilometre uzakta bulunan dere kenarındaki ıssız bir yere götürdükten sonra burada çocuklarına başlarına yanındaki silahla birer el ateş ederek öldürdü.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kızın hayatlarını kaybettiğin belirlerken Emre Göktaş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cenazeler, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, bölgeye gelerek görevlilerden bilgi almıştı.

30 GÜN UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Habertürk'ün haberine göre Jandarma'da ifade veren Emre Göktaş, eşinin hakkında aldırdığı uzaklaştırma cezasının 26 Ağustos tarihinde sona erdiğini ifade etti. Eşiyle bir ay önce tartıştığını belirten Göktaş," Polisi aramak istedi. Telefonu elinden almak istedim. Elimden kayınca telefon kafasına vurdu. Hastaneye giderek rapor aldı, beni şikayet etti. O gece çocuklarla köyde kaldım. Ertesi gün çocukları eve getirdim. Eşimi bekledim, gelince beni şikayet etti. 30 gün uzaklaştırma aldım" diye konuştu.

EŞİNİN BOŞANMAKTA KARARLI OLDUĞUNU ANLATTI

Cezası bittikten sonra eşiyle telefonda konuştuğunu belirten Emre Göktaş, boşanmakta kararlı olan eşinin hem çocuklarının velayetini hem de nafaka istediği söyledi. Göktaş, eşine "Sen çalışıyordun, çocuklara ben bakıyordum. Velayeti ver, ben senden nafaka istemiyorum" şeklinde cevap verdiğini anlattı.

Olay günü kızı Yaren'i aradığını belirten Emre Göktaş, yanına gelmek istemediğini bu durumun zoruna gittiğini anlattı. Çocuklarının dolduruşuna geldiğini öne süren Göktaş, kızını ikna ettikten sonra diğer çocuklarını şehirden alarak köye çıktıklarını söyledi.

"ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORDUM"

Çocuklarının bir süre evde oynadığını ifade eden Göktaş," Canları sıkıldığı için gezmeye çıktık. Çocuklar dere yatağı istikametine gitti. Ben de peşlerinden gittim. Sonra eve dönmeye karar verdik. O sırada eşimle yaşadıklarım aklıma geldi, kendimi kaybettim. O an ne yaptığımı hatırlamıyorum. Sadece bir köpeğin havladığını hatırlıyorum. 5 dakika sonra yaptığımın farkına vardım. Ardından da silahı kafama dayadım ve tetiğe bastım. Mermi bittiği için silah ateş almadı. Sonra jandarmayı aradım konum atmamı istediler, ben de attım. Ben çocuklarımı çok seviyordum. Eşimden ötürü unutkan oldum, ilaç tedavisi gördüm. Tedavi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Öte yandan sorgu çocuklarını öldürdüğü silahını 2 bin liraya aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Göktaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandıktan sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde kırık lavabo parçasıyla bileklerini keserek intihara girişiminde bulundu, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Göktaş hastanede tedavi altına alındı.