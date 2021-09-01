Trabzon'da 3 çocuğunu öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı! Tek cümlesi durumu özetledi

Türkiye, Trabzon'un Of ilçesinde imam olan Emre Göktaş'ın 3 kız çocuğunu öldürmesiyle büyük şok yaşamıştı. Edinilen bilgilere göre 3 çocuk babası Emre Göktaş, eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik yaşadı. Daha sonra eşi Sibel Göktaş, 3 çocuğunu alarak evden ayrıldı. Daha sonra ise Göktaş, bu durumu sindiremeyerek eşini darp etti. Sibel Göktaş, daha sonra sonra mahkeme kararıyla Emre Göktaş hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldı

ISSIZ BİR YERE GÖTÜRDÜ

Daha sonra ise 3 kızını annesinden alan Emre Göktaş, kızlarını Of ilçesinde Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi. Akabinde ise 3 kızı Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) evine 1 kilometre uzakta bulunan dere kenarındaki ıssız bir yere götürdükten sonra burada çocuklarına başlarına yanındaki silahla birer el ateş ederek öldürdü.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kızın hayatlarını kaybettiğin belirlerken Emre Göktaş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cenazeler, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, bölgeye gelerek görevlilerden bilgi aldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bunların yanı sıra Jandarma karakoluna getirilen Göktaş'ın buradaki ilk ifadesinde," Çocukların benden soğduğunu hissettim" dediği belirtildi. Ayrıca Göktaş'ın olay anını hatırlamadığını söylediği belirtildi.