Trabzon'da 3 çocuğunu öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı! Tek cümlesi durumu özetlediİmam Emre Göktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Tutuklandı mı?Müberra Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü öğrencisi kimdir? İlk başörtülü subay kimdir?Formula 1 Hollanda Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Survivor'da kim öpüştü? Ayşe Yüksel "İçimde neler neler var" diyerek yarışmacı arkadaşlarını ifşaladı!Cevdet Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni SGK Müdürü kimdir? Evli mi? Kaç çocuğu var?Osman Büyükşen'den şok açıklama: Uğur yaptıysa Uğur, Büşra yaptıysa Büşra idam edilsin, bir tekme de ben vururum!1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları, sözleri 2021SGK Genel Müdürü İsmail Yılmaz görevden alındı! Yeni görevini bizzat açıkladıFenerbahçe, Mauricio Lemos'un Beerschot'a kiralandığını açıkladı!
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  3. Trabzon'da 3 çocuğunu öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı! Tek cümlesi durumu özetledi

Trabzon'da 3 çocuğunu öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı! Tek cümlesi durumu özetledi

Trabzon'un Of ilçesinde 3 kız çocuğunu silahla vurarak öldüren imam Emre Göktaş'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Olay anını hatırlamadığını belirten Göktaş ifadesinde," Çocukların benden soğduğunu hissettim" dedi.

Trabzon'da 3 çocuğunu öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı! Tek cümlesi durumu özetledi

Türkiye, Trabzon'un Of ilçesinde imam olan  Emre Göktaş'ın 3 kız çocuğunu öldürmesiyle büyük şok yaşamıştı. Edinilen bilgilere göre 3 çocuk babası Emre Göktaş, eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik yaşadı. Daha sonra eşi Sibel Göktaş, 3 çocuğunu alarak evden ayrıldı. Daha sonra ise Göktaş, bu durumu sindiremeyerek eşini darp etti. Sibel Göktaş, daha sonra  sonra mahkeme kararıyla Emre Göktaş hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldı

Trabzon'da 3 çocuğunu öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı! Tek cümlesi durumu özetledi

ISSIZ BİR YERE GÖTÜRDÜ

Daha sonra ise 3 kızını annesinden alan Emre Göktaş, kızlarını Of ilçesinde Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi. Akabinde ise 3 kızı Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) evine 1 kilometre uzakta bulunan dere kenarındaki ıssız bir yere götürdükten sonra burada çocuklarına başlarına yanındaki silahla birer el ateş ederek öldürdü. 

Trabzon'da 3 çocuğunu öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı! Tek cümlesi durumu özetledi

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak durumu ekiplere bildirdi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kızın hayatlarını kaybettiğin belirlerken Emre Göktaş,  jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cenazeler, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, bölgeye gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Trabzon'da 3 çocuğunu öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı! Tek cümlesi durumu özetledi

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bunların yanı sıra Jandarma karakoluna getirilen Göktaş'ın buradaki ilk ifadesinde," Çocukların benden soğduğunu hissettim" dediği belirtildi. Ayrıca Göktaş'ın olay anını hatırlamadığını söylediği belirtildi. 

Trabzon'da 3 çocuğunu öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı! Tek cümlesi durumu özetledi

Tayfun Altuntaş
Editör
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