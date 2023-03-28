Trabzon'da ana isale hattı borusu patladı! 7 katlı binaya hasar verdi!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ana isale borusu büyük bir şiddetle patladı ve 7 katlı bir binanın çatısına zarar verdi. Çevreye büyük hasar veren patlama güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

YAYINLAMA
Google News
Trabzon'da ana isale hattı borusu patladı! 7 katlı binaya hasar verdi!

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle’de öğle saatlerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TİSKİ) ait ana isale hattında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Gürültü ile patlayan isale hattından çıkan basınçlı su asfaltı sökerek metrelerce yükseğe fışkırdı. Yolun karşısındaki 7 katlı apartmana kadar yükselen su ile ortalık adeta savaş alanına döndü. Tazyikli suya uzun süre müdahale edilemeyince ana isale hattından çıkan tonlarca su karayolunu adeta göle dönüştürdü.

7 KATLI BİNANIN BALKONU KIRILDI

Suyun bastığı karayolu çift şeritten ulaşıma kapanırken, basınçlı su nedeniyle hasar gören 7 katlı Sebat Apartmanı’nda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Bina çökme riskine karşı polis ekiplerince güvenlik şeridine alınırken, 7 katlı binanın çatı katının balkonu basınçlı su nedeniyle kırıldı.

Trabzon'da ana isale hattı borusu patladı! 7 katlı binaya hasar verdi!

EKİPLER BÖLGEDE HASAR TESPİT ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Bölgeye gelen TİSKİ ekiplerince su akışının kesilmesi ile birlikte maddi hasar gören apartman ve işyerlerinde hasar tespit çalışması başlatıldı. Apartman sakinleri evlerindeki suyu kendi imkanları ile boşaltmaya çalışırken, bölgede belediye ekiplerince temizlik ve arıza onarım çalışması başlatıldı.

Trabzon'da ana isale hattı borusu patladı! 7 katlı binaya hasar verdi!

PATLAMANIN ETKİSİYLE ARABANIN CAMI KIRILDI

Ana isale hattı patlamasında olay anında evde bulunan Esra Taflan ise “O anda evdeydim. Patlama ile birlikte su direk bizim evimize vurdu. Su evin içinde patladı, zannettik. Camlar kırıldı. Üst sokaktaki arabamın camı bile kırıldı. Üst katta yaşayan annemin evinin üstünden su akıyor. Binanın alt katlarına kadar su indi. Mutfak balkonumuzun camı kırıldı. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Dışarıya bakmak istedim. Camlardan akan sudan dışarısı görülmüyordu” dedi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Belediye önünde kendini ateşe verdi! Müdahale eden 6 kişi yaralandı!
Belediye önünde kendini ateşe verdi! Müdahale eden 6 kişi yaralandı!
Çocuklar camiye biber gazı sıktı cemaat teravih namazını kılamadı!
Çocuklar camiye biber gazı sıktı cemaat teravih namazını kılamadı!
Otoyolda ilginç kaza! Çarpışan araçların plakası aynı çıktı
Otoyolda ilginç kaza! Çarpışan araçların plakası aynı çıktı
Otoyola fırlayan başı boş hayvanlar kaza yaptırdı!
Otoyola fırlayan başı boş hayvanlar kaza yaptırdı!
Son Haberler
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini duyurdu!
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini duyurdu!
Erdoğan, bakan Vedat bilgin ile görüştü! Diğer emeklilerin maaşları da mı artıyor ?
Erdoğan, bakan Vedat bilgin ile görüştü! Diğer emeklilerin maaşları da mı artıyor ?
Trabzon'da ana isale hattı borusu patladı! 7 katlı binaya hasar verdi!
Trabzon'da ana isale hattı borusu patladı! 7 katlı binaya hasar verdi!
TBMM Başkanı Şentop Erdoğan'ın adaylık tartışmalarına son noktayı koydu!
TBMM Başkanı Şentop Erdoğan'ın adaylık tartışmalarına son noktayı koydu!
Çıkan tartışma sonucu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü, kaynanasını da yaraladı
Çıkan tartışma sonucu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü, kaynanasını da yaraladı
Şapkasında sakladığı uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu!
Şapkasında sakladığı uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu!
Çok Okunanlar
İYİ Parti, YSK'ya müracaat ederek Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti
İYİ Parti, YSK'ya müracaat ederek Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti
Adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce'den çok konuşulacak sözler!
Adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce'den çok konuşulacak sözler!
Fatih Erbakan'ın sözleri, Temel Karamollaoğlu'nu çıldırttı! Sinirden deliye döndü: "Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz"
Fatih Erbakan'ın sözleri, Temel Karamollaoğlu'nu çıldırttı! Sinirden deliye döndü: "Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz"
(YSK) Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı
(YSK) Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı
"Kökünü Kurutma Operasyonu" tüm hızıyla devam ediyor, Batman’da son 3 ayda 93 kişi uyuşturucudan tutuklandı
"Kökünü Kurutma Operasyonu" tüm hızıyla devam ediyor, Batman’da son 3 ayda 93 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Hastane yolunu kesip halay çeken şahıslar, yakayı ele verdiler!
Hastane yolunu kesip halay çeken şahıslar, yakayı ele verdiler!
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!