Trabzon'da ana isale hattı borusu patladı! 7 katlı binaya hasar verdi!

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle’de öğle saatlerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TİSKİ) ait ana isale hattında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Gürültü ile patlayan isale hattından çıkan basınçlı su asfaltı sökerek metrelerce yükseğe fışkırdı. Yolun karşısındaki 7 katlı apartmana kadar yükselen su ile ortalık adeta savaş alanına döndü. Tazyikli suya uzun süre müdahale edilemeyince ana isale hattından çıkan tonlarca su karayolunu adeta göle dönüştürdü.

Haberin Devamı

7 KATLI BİNANIN BALKONU KIRILDI

Suyun bastığı karayolu çift şeritten ulaşıma kapanırken, basınçlı su nedeniyle hasar gören 7 katlı Sebat Apartmanı’nda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Bina çökme riskine karşı polis ekiplerince güvenlik şeridine alınırken, 7 katlı binanın çatı katının balkonu basınçlı su nedeniyle kırıldı.

EKİPLER BÖLGEDE HASAR TESPİT ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Bölgeye gelen TİSKİ ekiplerince su akışının kesilmesi ile birlikte maddi hasar gören apartman ve işyerlerinde hasar tespit çalışması başlatıldı. Apartman sakinleri evlerindeki suyu kendi imkanları ile boşaltmaya çalışırken, bölgede belediye ekiplerince temizlik ve arıza onarım çalışması başlatıldı.

Haberin Devamı

PATLAMANIN ETKİSİYLE ARABANIN CAMI KIRILDI

Ana isale hattı patlamasında olay anında evde bulunan Esra Taflan ise “O anda evdeydim. Patlama ile birlikte su direk bizim evimize vurdu. Su evin içinde patladı, zannettik. Camlar kırıldı. Üst sokaktaki arabamın camı bile kırıldı. Üst katta yaşayan annemin evinin üstünden su akıyor. Binanın alt katlarına kadar su indi. Mutfak balkonumuzun camı kırıldı. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Dışarıya bakmak istedim. Camlardan akan sudan dışarısı görülmüyordu” dedi.

