Trabzon’da bilboardlara dikkat çeken Anneler Günü mesajları

Trabzon'un Arsin ilçe Belediyesi tarafından "Anneler Günü" dolayısıyla ilçedeki bilboardlara yöresel şive ile dikkat çeken görseller hazırlandı.

Yakın zamanda evde kal çağrısını da bu mesajlara benzer şekilde mizahi bir üslupla vatandaşlara ulaştıran Arsin Belediyesi bu kez Anneler Günü'nde yöresel şive ile annelerin evlatlarına olan seslenişlerini Anneler Günü nedeniyle bilboardlara taşıdı. "Uşağım aman ha akilli ol", "Sıkı giyin evladım üşütme" "Dobanlan evladum bırakma kendini" bunlardan yalnızca bir kaçı.

Konuyla ilgili bilgi veren Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, "Hem dinimiz İslam gereği hem de ahlaki ve toplumsal açıdan annelerimizin bizlerdeki yeri özel ve değerlidir. Her bir annemizin bu özel gününü kutluyor, sağlık ve huzur diliyorum. Belediyemiz tarafından hazırlanan bu görsellerde de az da olsa bu sıkıntılı günlerde tebessüm ettirebilmiş ve annelerimizden çocuklarına mesaj ve öğütleri hatırlatabildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

Kaynak: İHA